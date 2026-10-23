Белый дом заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Алешках для доставки гумпомощи

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, оно начнет действовать с 29 октября, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома.

"Первая леди США Мелания Трамп обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки. Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, первая леди США и ее представители напрямую работали и с Москвой, и с Киевом для определения условий перемирия.

"Гражданские, невоенные руководители из обеих стран будут работать вместе с целью посетить население Алешек по месту жительства и определить, какая помощь ему нужна. Жители, кто захочет эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до того места, куда они хотели бы добраться", - приводятся в документе слова Мелании Трамп.

Она добавила, что "непредвзятая американская медиакомпания" будет сопровождать и российскую, и украинскую команды и фиксировать происходящее на месте событий.