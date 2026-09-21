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В Кремле назвали критической ситуацию в херсонских Алешках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Алешках Херсонской области действительно критическая, есть проблемы с доставкой туда продуктов питания и медикаментов из-за постоянных атак дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, российские военные "продолжают работать, с тем чтобы эту ситуацию разрешить".

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Алешках Херсонской области, где, по словам очевидцев, жителям буквально нечего есть.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Херсонская область Алешки
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