В Кремле назвали критической ситуацию в херсонских Алешках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Алешках Херсонской области действительно критическая, есть проблемы с доставкой туда продуктов питания и медикаментов из-за постоянных атак дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, российские военные "продолжают работать, с тем чтобы эту ситуацию разрешить".

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Алешках Херсонской области, где, по словам очевидцев, жителям буквально нечего есть.