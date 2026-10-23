Песков подтвердил, что военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алешек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек Херсонской области, чтобы обеспечить там проведение гуманитарной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в этом месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие смогут покинуть этот населенный пункт", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это требует очень большой, сложной подготовки, в которой задействованы самые разные представители".

"Но еще раз повторяю: координирующая роль принадлежит Мелании Трамп. И об этой теме шла речь в недавнем разговоре Путина и Трампа", - напомнил пресс-секретарь президента РФ.

"Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Мелании Трамп, которые внесли существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки Херсонской области. В развитие договоренностей президентов Путина и Трампа при непосредственном участии госпожи Трамп была проделана большая работа уполномоченным президента Российской Федерации по правам человека Яной Лантратовой и ее коллегой с украинской стороны", - сказал Песков журналистам.