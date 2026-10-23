Организатор теракта против военкора Татарского заочно приговорен к пожизненному сроку

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Первый Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Украины, обвиняемому в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщила прокуратура Петербурга.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Юрия Денисова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Объявленный в международный розыск Денисов признан виновным в теракте, совершенном организованной группой и повлекшем смерть человека; приготовлению к теракту; содействии террористической деятельности; участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывных устройств. Следствие и суд установили, что он организовал взрыв в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб Татарский и 52 человека были ранены.

Также Денисов вовлек в террористическое сообщество новых участников и создал условия для совершения в сентябре 2024 года теракта на территории ДНР, добавили в прокуратуре. Преступную деятельность в регионе пресекли сотрудники правоохранительных органов, добавили в прокуратуре.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей жительницу Петербурга Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Еще около двух лет лишения свободы в колонии общего режима получил Дмитрий Касинцев, в квартире которого Трепова пряталась после теракта. В мае 2024 года приговор был утвержден Апелляционным военным судом.