Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд признал законным приговор в 27 лет колонии уроженке Санкт-Петербурга Дарье Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб журналист и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Второго Западного окружного военного суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление государственного обвинителя - без удовлетворения", - говорится в определении судебной коллегии, оглашенном в понедельник.

Приговор Треповой и второму фигуранту дела - Дмитрию Касинцеву - вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Государственное обвинение просило апелляционную инстанцию ужесточить наказание Треповой до 28 лет колонии общего режима - наказание, которое прокуратура запрашивала для фигурантки в ходе процесса в первой инстанции - ввиду общественной значимости и тяжести совершенного преступления. Вина Треповой, по словам прокурора, полностью подтверждается собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Защита Треповой просила апелляционный суд оправдать ее по обвинению в теракте и назначить за отбытым в СИЗО наказание по обвинению в использовании поддельных документов, переквалифицировав его на более мягкое.

Адвокат Даниил Берман указал на отсутствие в деле однозначных доказательств вины Треповой и назвал ее дело "примером объективного вменения (согласно УК РФ, уголовная ответственность за невиновное причинение вреда - ИФ)". Также он подчеркнул, что суд первой инстанции при вынесении наказания Треповой не учел смягчающие обстоятельства и что ей был вынесен "самый жестокий приговор женщине в истории современного российского правосудия".

Сама Трепова заявила в суде, что приносит извинения потерпевшим и жене Татарского. "Мне было больно видеть ваши слезы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", - сказала она.

Трепова и Касинцев участвовали в процессе по видеосвязи из СИЗО Санкт-Петербурга.

После оглашения решения суда Трепова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявила, что продолжит обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге назначил Треповой 27 лет колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. за теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Также суд частично удовлетворил заявленные к ней иски потерпевших.

Касинцев был приговорен к году и девяти месяцам колонии общего режима за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Как установило следствие, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб. Теракт, по версии следствия, длительное время готовился на Украине.

Трепова и Касинцев признали вину частично.