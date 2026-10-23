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Эвакуация населения из Алешек в Херсонской области может занять несколько дней

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Процесс эвакуации из Алешек в Херсонской области в рамках гуманитарного соглашения может занять несколько дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени может занять процесс эвакуации из Алешек.

Он не стал детализировать маршрут эвакуации.

"Я не буду сейчас вдаваться в детали. Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли эвакуация осуществляться через российскую или украинскую территории.

Ранее американский Белый дом заявил о достижении договоренности между РФ и Украиной о прекращении огня в Алешках для доставки гумпомощи и подготовки эвакуации гражданского населения через специальный гуманитарный коридор.

Дмитрий Песков Алешки Херсонская область
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