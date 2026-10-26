Счетная палата видит значительный фискальный потенциал в НДПИ для металлургов

Также ведомство сочло необоснованной пониженную ставку налога для золотодобытчиков

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата России видит резерв дополнительных доходов бюджета от НДПИ при добыче драгметаллов, цветных металлов и сырья для удобрений, а также считает необоснованной пониженную ставку налога на сверхдоходы для золотодобывающих компаний, говорится в заключении ведомства на законопроект "О налоге на сверхдоходы".

Заключение опубликовано в электронной базе данных Госдумы. Проведенный ведомством анализ финансовых показателей недропользователей выявил значительный резерв дополнительных налоговых доходов по НДПИ при добыче драгоценных металлов, товарных руд цветных металлов, многокомпонентных комплексных руд, а также сырья для производства минеральных удобрений.

"Результаты анализа свидетельствуют, что текущий уровень налогообложения НДПИ в отношении указанных полезных ископаемых является недостаточным", - говорится в заключении.

Счетная палата напоминает, что в 2021-2025 годах в налоговое законодательство уже неоднократно вносились изменения, направленные на изъятие горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых. С учетом этого, по мнению СП, целесообразно разработать и реализовать системные меры по совершенствованию налогообложения добычи отдельных видов твердых полезных ископаемых.

Также Счетная палата сочла необоснованной пониженную ставку налога на сверхдоходы для золотодобытчиков: она составит 20% против 30% в общем случае. "Установление более низкой налоговой ставки в отношении сверхдоходов, возникающих при добыче золота, требует дополнительного обоснования", - отмечается в заключении контрольного органа.

СП указывает, что средняя мировая цена на золото в 2025 году составила $3442 за тройскую унцию, что на 91% выше уровня 2021 года. Ведомство рассчитало рост цены относительно базового 2025 года на основе прогноза социально-экономического развития России: в 2026 году он составит 25%, в 2027 году - 38%, в 2028 году - 41%, в 2029 году - 44%. В связи с этим в заключении отмечается устойчивый многолетний восходящий тренд мировой цены на золото. "Среднеотраслевая рентабельность затрат отрасли добычи драгоценных металлов существенно превышает аналогичные показатели других добывающих отраслей", - говорится в документе.

Концепцию законопроекта Счетная палата в целом поддерживает, однако считает, что он требует доработки. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в пятницу рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Законопроект "О налоге на сверхдоходы" № 618-9 правительство внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Налог будет взиматься с компаний, добывающих руды черных и цветных металлов, драгоценные металлы, а также горно-химическое сырье, если средняя мировая цена на него в 2026-2028 годах превысит уровень 2025 года более чем на 10% (в рублевом эквиваленте). Базой станет произведение объема добычи и величины превышения цены, ставка составит 30%, для золота - 20%. Сумма налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом НДПИ. Уплатить налог нужно будет в 2027-2029 годах, предусмотрена возможность рассрочки. Поступления от налога, согласно пояснительной записке к проекту бюджета, ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно.