Ограничения на подачу света и воды вводят в Крыму

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на подачу электричества и воды вводят в Крыму из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона, которая произошла из-за украинской атаки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в субботу.

"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды", - написал он в своем канале в Max.

По словам Аксенова, продолжаются восстановительные работы, все службы находятся на местах. Он добавил, что на официальных информресурсах будут опубликованы графики отключений.

Как сообщалось, в ночь на субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в Max написал, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. На объектах ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Об аварии на энергосетях за пределами полуострова в ночь на субботу сообщил и советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале. Госпредприятие "Крымэнерго" в своем канале в Max отметило, что ведутся аварийно-восстановительные работы, соцобъекты переведены на резервные источники питания.