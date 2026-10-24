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Затруднения с подачей воды и связью фиксируются в Севастополе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Часть базовых станций сотовой связи не работает в Севастополе из-за перебоев с электроснабжением после аварии за пределами региона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"Сейчас в городе работает порядка 40% от их общего количества. Когда отключают свет - обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов", - написал он в своем канале в Max.

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Кроме того, из-за перебоев с подачей электроэнергии вода в части Ленинского района города поступает с пониженным напором, организован подвоз воды. По этой же причине временно остановлено движение троллейбусов в городе, сообщает губернатор.

По его словам, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, но сроки окончания работ пока неизвестны.

В ночь на субботу губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. На объектах ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу сообщил, что в республике вводят ограничения на подачу электричества и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона, которая произошла из-за украинской атаки.

Севастополь Михаил Развожаев
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