Электроснабжение Запорожской области нарушено из-за атаки на магистральные сети

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области нарушено в результате украинской атаки на магистральные сети за пределами региона, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в субботу.

"В результате атаки БПЛА противника на магистральные энергосети, расположенные за пределами нашего региона, электроснабжение Запорожской области нарушено", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее о перебоях с электроснабжением сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. Причиной также названа атака по магистральным сетям за пределами регионов.