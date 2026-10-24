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Кожемяко представил властям Приморья нового врио губернатора Шестакова

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко в субботу представил назначенного президентом РФ временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Константина Шестакова властям региона, сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

В числе главных задач, стоящих перед врио губернатора, полпред назвал поддержку военнослужащих, молодежную политику, реализацию мастер-планов городов.

"Хочу пожелать Константину Владимировичу (Шестакову - ИФ) успехов на новом поприще, поддержки со стороны всех органов власти на непростом пути, который ему предстоит пройти как исполняющему обязанности губернатора, чтобы в сентябре 2027 года жители края, оценив его работу, поддержали его кандидатуру на выборах губернатора Приморского края", - приводит пресс-служба слова Кожемяко.

"Уверен, что благодаря работе под руководством Олега Николаевича (Кожемяко - ИФ) мы удержим заданную нам высокую планку и распространим успешные практики на весь край. Все свои усилия, силы, знания и опыт я приложу для развития любимого региона", - ответил Шестаков.

Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, в июле 2021 года избран мэром Владивостока. В июле текущего года гордума вновь избрала его мэром на пятилетний срок.

22 октября Путин подписал указ о назначении губернатора Приморского края Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Приморский край Константин Шестаков Олег Кожемяко ДФО
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