Россия объявила неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В МИД России во вторник был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября persona non grata сотрудника посольства России в Кишинёве под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата, нёсшего взрывчатое вещество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Отмечено, что отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, ставшего очередным недружественным шагом Молдавии. Его истинная цель - дальнейшее разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских отношений и создание максимально неблагоприятных условий для работы РЗУ в Кишинёве", - заявляют на Смоленской площади.

В МИД отметили, что "послу Молдавии вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России".