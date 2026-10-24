Севастополь перешел на графики отключения электроснабжения

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Графики отключения электричества по два часа через шесть введены в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"По команде ЧРДУ (Черноморское районное диспетчерское управление - ИФ) Севастополю увеличили мощность, и сейчас мы перешли на график "2 через 6": каждые два часа электроснабжение поочередно подаётся потребителям одной из четырех очередей", - уточнил он.

Ранее электроснабжение было в Севастополе в домах, которые находятся на одной линии с социально-значимыми объектами - это около 40% многоквартирных домов.

"Обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях буду оперативно сообщать", - добавил губернатор.

В ночь на субботу губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. Из-за этого в городе наблюдаются перебои с сотовой связью, временно остановлено движение троллейбусов. Возобновление электроснабжения ожидается после 19:00 мск.