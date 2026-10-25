В Севастополе после восстановления энергоснабжения вновь начались отключения

Фото: Юлия Морозова/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Севастополя удалось восстановить около 2:00 мск, однако позже утром в воскресенье вновь возникла перегрузка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение города. Электричество удалось вернуть ближе к двум часам ночи - до девяти утра практически весь город был со светом. К сожалению, сейчас на линии вновь возникла перегрузка", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, в городе по команде Черноморского регионального диспетчерского управления введен график отключения света: электричество включают на три часа и на три часа отключают.

"Сейчас дал поручение максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров, а также пересмотреть другие возможности снижения нагрузки на сеть. Высвобождающиеся мощности необходимо в первую очередь направить в жилые дома", - добавил он.

В ночь на 24 октября губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. Из-за этого в городе наблюдаются перебои с сотовой связью, временно остановлено движение троллейбусов. После 16:00 мск в городе удалось включить электроснабжение по графику "два через шесть", на постоянной основе было запитано 40% Севастополя - потребители, которые находятся на одной линии с соцобъектами.