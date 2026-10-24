Режим беспилотной опасности в Омской области отменен

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - г Беспилотная опасность, объявленная ранее в субботу в Омской области, отменена, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Отдельно он обратился ко всем жителям с просьбой не создавать ажиотаж на заправках города.

"Ситуация под контролем", - подчеркнул губернатор.

Ранее в субботу он сообщал, что БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.

Между тем, под атаку БПЛА попал логистический центр Ozon в Омске, сообщила компания.

В аэропорту Омска вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. К настоящему моменту они отменены.