Число жертв атаки БПЛА на Белгород выросло до двух

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при ночной массированной атаки на Белгород скончался в больнице, сообщил губернатор Александр Шуваев в воскресенье.

"В городе Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторно", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября один человек погиб и 14 пострадали.