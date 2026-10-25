Путин заявил, что беспорядки в странах Европы связаны с избыточным госдолгом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Беспорядки в Европе связаны с экономическими и финансовыми ошибками властей этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Причина в чем? В их собственных ошибках, причем по разным направлениям. В экономике и финансах - избыточный государственный долг - свыше 100%", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее российский лидер заявил, что его реакцией на обвинение России в подстрекательстве беспорядков в Европе было удивление, он назвал это "явным перебором".