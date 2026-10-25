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Более 30 жилых домов повреждены в Белгороде при массированной атаке БПЛА

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три десятка многоквартирных и несколько частных домов повреждены в результате массированной ночной атаки на Белгород, сообщил мэр Валентин Демидов.

"Всего к этому моменту фиксируем повреждения 30 многоквартирных и четырех частных домов, шесть административных и социальных объектов, восемь коммерческих, 35 автомобилей", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Демидов отметил, что в нескольких многоэтажных домах разрушения серьезные. Повреждены не только окна, но и кровли, фасады, разрушены балконы. Данные еще уточняются.

К этому моменту в пунктах находятся 57 горожан, среди них 12 детей.

Временно были перекрыты несколько участков автодорог для обеспечения безопасности. Сейчас движение восстановлено в обычном режиме, проинформировал мэр.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября два человека погибли и 13 пострадали.

Белгород Валентин Демидов Белгородская область
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