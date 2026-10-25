Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Спасатели отвели воду с улиц поселка Кореиз (относится к Ялте, Крым), подтопленных после сильных осадков, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В пгт Кореиз на улицах Родниковая, Токмакова и Севастопольская водоотводные работы подошли к завершению. Спасатели работают водооткачивающей техникой и тепловыми пушками в частных домах и придомовых территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, потоки воды удалось отвести в русло реки с территории троллейбусного парка в самой Ялте, общественный транспорт с рабочей площадки эвакуировали. Продолжаются работы в Алупке и на территории Мисхора (относится к Кореизу) - воду отводят от частных и многоквартирных домов.

В общей сложности от воды освободили 29 объектов, подтопленными остаются восемь. К работам привлекли 265 человек и 54 единицы техники.

Как сообщалось, в Крыму с 17 по 20 октября действовало штормовое предупреждение, в Ялте выпало более 500 мм осадков - это полугодовая норма. Введен режим ЧС муниципального характера.