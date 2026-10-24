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Три многоквартирных дома подтоплены в Ялте после сильных дождей

Три многоквартирных дома подтоплены в Ялте после сильных дождей
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Еще три многоквартирных дома оказались подтоплены на территории Ялты после ливневых осадков 17-20 октября, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Сотрудники МЧС России и администрации продолжают ликвидировать последствия непогоды на восьми участках в Ялте, Кореизе и Алупке, а также приступили к водоотводным работам в Мисхоре. На новом участке подтоплены три многоквартирных дома. Спасателям с помощью временных дамб удалось перенаправить русло реки от жилых домов", - говорится в сообщении.

Мисхор расположен чуть ниже поселка Кореиз, дома в котором подтопило одними из первых. В пресс-службе главного управления МЧС по Крыму в субботу сообщили, что в этом поселке от воды освободили уже все дома, кроме одного. Также работы ведутся в городе Алупка, административно относящемуся к Ялте.

К работам по ликвидации последствий сильных осадков и паводков в Ялте привлечено 315 человек и 54 единицы техники.

В Крыму с 17 по 20 октября действовало штормовое предупреждение, в Ялте выпало более 500 мм осадков - это полугодовая норма. Введен режим ЧС муниципального характера.

Последствия наводнения в Ялте

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Крым Кореиз Ялта Алупка
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