Исполняющим обязанности главы Владивостока временно назначен Дмитрий Свитайло

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Обязанности мэра Владивостока будет временно исполнять заместитель главы города Дмитрий Свитайло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии в понедельник.

"Исполняющим обязанности главы города Владивостока временно назначен заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло", - сказали в пресс-службе.

Свитайло в должности замглавы города курирует управление общественной безопасности и взаимодействие с органами власти, а также ряд других направлений.

Как сообщалось, ранее занимавший должность мэра Владивостока Константин Шестаков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.