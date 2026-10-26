Участок ж/д обесточен из-за атаки БПЛА под Воронежем, ожидаются задержки поездов

На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда Анапа - Москва, пять человек пострадали

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети после атаки беспилотников, сообщает ОАО "РЖД".

"В результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, на станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа - Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров.

Для возобновления движения поездов на участке работают восстановительные бригады.

По данным компании, ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов.

Как сообщалось, в ночь на 26 октября над Воронежской областью было сбито 113 БПЛА, в том числе над Воронежем более 70.