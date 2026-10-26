Восстановлено движение поездов, нарушенное при атаке БПЛА под Воронежем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили движение поездов, остановленное из-за отсутствия напряжения в контактной сети после атаки беспилотников в Воронежской области, сообщило ОАО "РЖД".

"Движение поездов на участке Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД - ИФ) возобновлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются 18 пассажирских поездов: №11 Анапа - Москва, №113 Краснодар - Москва, №143 Кисловодск - Москва, №237 Воронеж - Москва, №135 Махачкала - Санкт-Петербург, №65 Воронеж - Москва, №125 Новороссийск - Москва, №304 Москва - Сухум.

Также отстают от расписания пассажирские составы №8 Санкт-Петербург - Керчь, №154 Москва - Ростов-на-Дону, №92 Москва - Керчь, №26 Москва - Воронеж, №44 Москва - Сириус, №62 Москва - Нальчик, №50 Санкт-Петербург - Кисловодск, №302 Минск - Адлер, №38 Нижний Новгород - Сириус и №126 Москва - Новороссийск.

"РЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график", - отмечает компания.

Как сообщалось, в понедельник утром в результате атаки БПЛА движение поездов было остановлено на участке Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж в связи с отсутствием напряжения в контактной сети из-за атаки беспилотников.

Кроме того, на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа - Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров.

Как сообщалось, в ночь на 26 октября над Воронежской областью было сбито 113 БПЛА, в том числе свыше 70 - над Воронежем.