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Песков допустил обсуждение территориальных компромиссов на переговорах по Украине

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Тема территориальных компромиссов может стать предметом предстоящих трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявили к Кремле.

"Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования. Предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей", - сказал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Обсуждать эти детали в публичном ключе мы не хотели бы, ибо считаем, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу", - подчеркнул Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

Песков позже заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для таких переговоров.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября, уточнил со своей стороны Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, 25 октября, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут "очень скоро".

Дмитрий Песков Украина
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