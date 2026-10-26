Москва рассчитывает, что Сербия сохранит курс на взаимовыгодные отношения с Россией

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на сохранение взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Сербией после состоявшихся в этой стране парламентских выборов, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Рассчитываем на то, что после формирования органов государственной власти по итогам выборов руководство Сербии сохранит накопленный позитивный ресурс и продолжит линию на развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией, - говорится в ее комментарии. - Это в полной мере отвечает обоюдным коренным национальным интересам".

Захарова отметила, что российские представители приняли участие в наблюдении за избирательным процессом в Сербии - и в составе многосторонних миссий, включая Межпарламентскую Ассамблею СНГ и другие структуры, и в двустороннем формате. "Их выводы и оценки будут внимательно изучены", - добавила она.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Сербия - это близкая нам, традиционно дружественная страна, с которой поддерживаются разветвленные политические, экономические, культурно-исторические и гуманитарные связи", - заявила представитель МИД.