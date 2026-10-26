Поиск

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На лечении в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области; один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области. Один из них в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, трое - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.

Еще пять человек получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил помощник главы Минздрава.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух погибших и 17 пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж минувшей ночью и ранним утром в понедельник. Он уточнил, что значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА.

В свою очередь в ОАО "РЖД" сообщили, что на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа - Москва, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять пассажиров.

Алексей Кузнецов Воронеж Воронежская область Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Один из пострадавших в ДТП под Новосибирском находится в тяжелом состоянии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов