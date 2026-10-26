Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На лечении в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области; один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области. Один из них в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, трое - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.

Еще пять человек получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил помощник главы Минздрава.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух погибших и 17 пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж минувшей ночью и ранним утром в понедельник. Он уточнил, что значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА.

В свою очередь в ОАО "РЖД" сообщили, что на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа - Москва, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять пассажиров.