РФ и Словакия договорились активизировать рабочие группы и возобновить культурные обмены

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что реализация договорённостей российско-словацкой межправкомиссии позволит сдвинуть отношения двух стран по ряду направлений и снять их с мёртвой точки; намечены шаги по активизации рабочих групп и расширению контактов между бизнесом.

В понедельник в Москве состоялось пленарное заседание совместной российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара.

"После пятилетнего перерыва нам удалось активизировать работу. (...) Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями", - сказал Фальков журналистам по итогам заседания.

Он отметил, что в ходе пленарного заседания Россия и Словакия обсудили возможности сотрудничества в "перспективных сферах взаимодействия", в первую очередь, в таких как энергетика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм.

"Мы готовы к постепенному восстановлению сотрудничества, видим, что такой же интерес есть и у наших словацких коллег. Уверен, что реализация сегодняшних договоренностей позволит интенсифицировать и углубить взаимодействие по ряду ключевых сфер и снимет наши отношения с мертвой точки, а по отдельным направлениям - сдвинет", - подчеркнул министр.

Фальков поблагодарил словацких коллег за "вовлеченность, конструктивный подход к работе и готовность двигаться дальше".

"Наряду с той повесткой, которая была сформирована, очень большой интерес проявляют коллеги к международным межрегиональным связям. Они помнят очень хорошо выстроенное взаимодействие между регионами России и Словацкой Республики, и на это попросили обратить внимание. Плюс, конечно, взаимодействие по линии деловых кругов", - сказал он.

Глава Минобрнауки РФ уточнил, что в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам в таких направлениях, как энергетика, сельское хозяйство, природоохранное деятельность, а также вопросом гуманитарной сферы - от образования, науки, культуры, спорта до присутствия и статуса Русского дома в Словакии.

Он пригласил словацких коллег на Петербургский международный экономический форум 2027, а также на другие мероприятия на территории России.

Фальков и Бланар подписали протокол по итогам Российско-Словацкой межправкомиссии.