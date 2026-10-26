Поиск

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия рассматривает различные предложения об обеспечении безопасности транспортировки зерна через Чёрное море, находится в контакте с Турцией по этому вопросу, но не видит возможности возродить "зерновую сделку", заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу", - сказал Алимов.

Новость дополняется

МИД РФ Черное море Турция Александр Алимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

 Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов