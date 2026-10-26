Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов

Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия рассматривает различные предложения об обеспечении безопасности транспортировки зерна через Чёрное море, находится в контакте с Турцией по этому вопросу, но не видит возможности возродить "зерновую сделку", заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу", - сказал Алимов.

Новость дополняется