МИД РФ объявил о прекращении "зерновой сделки" с 18 июля

Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован, сообщили на Смоленской площади

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле, заявил МИД России; на Смоленской площади также сообщили, что черноморская инициатива прекратит функционировать с 18 июля.

Как отмечается в заявлении ведомства, распространенном в понедельник, "в соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН".

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля".

В МИД РФ убеждены, что "пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры". "Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров", - отмечается в документе.

"Если это действительно волнует Брюссель, то есовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны", - подчеркивает МИД России.

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки", заявила ранее журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.