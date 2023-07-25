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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

В Кремле заявили, что "зерновая сделка" не свернута окончательно

РФ готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Зерновая сделка" не свернута окончательно, РФ готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реализовываться на практике. То есть сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

Россия 17 июля официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о своем возражении против продления черноморской зерновой инициативы. МИД РФ объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истек 17 июля.

Юрий Ушаков
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