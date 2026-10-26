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Россельхознадзор проверит систему контроля плодов и ягод в Грузии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора на следующей неделе ознакомятся с системой фитосанитарной сертификации отгружаемых в Россию из Грузии семечковых и косточковых культур, а также проведут аудит лаборатории, которая исследует отправляемую в Россию растительную продукцию на остаточное количество действующих веществ пестицидов и агрохимикатов, сообщила служба.

Эта поездка состоится по приглашению Национального агентства продовольствия Грузии, она направлена на выработку единых подходов контроля подкарантинных товаров.

По данным ФГИС "Аргус-Фито" на 24 октября, Россия с начала 2026 года импортировала из Грузии 70,5 тысяч тонн плодоовощной продукции. В частности, закупки нектаринов выросли на 7,8%, до 17,9 тысячи тонн, яблок - на 17,5%, до 15,3 тысячи тонн, голубики - на 46,7%, до 9,5 тысяч тонн, сливы - в 1,7 раза, до 6,7 тысячи тонн, мандаринов - в 1,6 раза, до 3,4 тысячи тонн, свежего инжира - на 21,2%, до более 1,9 тысячи тонн, арбузов - в 1,6 раза, до 1,4 тысячи тонн.

Россельхознадзор
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