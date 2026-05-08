"ИДС Боржоми" стала напрямую владеть заводом "Святой источник"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Компания "ИДС Боржоми" исключила кипрский офшор из владения ООО "Завод "Святой источник" (Московская область), которое выпускает одноименную воду.

По данным ЕГРЮЛ, с 6 мая 2026 года компания стала прямым собственником 75,73% долей ООО. Ранее этим пакетом она владела через кипрскую Highroad Holdings Ltd.

Остальные доли завода находятся в собственности компании "Аква-стар", принадлежащей "ИДС Боржоми".

Выручка "ИДС Боржоми" в 2025 году составила 48,8 млрд рублей против 39,2 млрд рублей в 2024 году, чистая прибыль - 2,5 млрд рублей против 3,3 млрд рублей. Завод "Святой источник" завершил 2025 год с выручкой в 8,1 млрд рублей против 7,1 млрд рублей в 2024 году. Его чистая прибыль выросла до 1,1 млрд рублей с 644,1 млн рублей годом ранее.

"ИДС Боржоми" - официальный дистрибьютор грузинской минеральной воды "Боржоми". В ее портфель также входит бренд воды "Эдельвейс".