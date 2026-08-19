Почти две трети экспорта грузинского вина в I полугодии пришлось на Россию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Национальное агентство вина Грузии опубликовало статистические данные по экспорту грузинского вина за первые шесть месяцев 2026 года, согласно которым самые крупные поставки производились в Россию - 23,9 млн литров, или примерно 64% всего экспорта грузинского вина.

Агентство отмечает, что экспорт вина в Россию по сравнению с прошлым годом сократился почти на 10%, однако это не меняет картины и "российский рынок остается главным для экспорта грузинского вина".

При этом, согласно приведённым данным, всего за первое полугодие было экспортировано 37,7 млн литров вина, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Агентство сообщает, что крупными экспортными рынками грузинского вина являются Польша, Украина, Китай и Белоруссия.

В свою очередь, Национальная служба статистики Грузии информирует, что торговый оборот Грузии и России с января по июль 2026 года составил более $1,8 млрд, что на 20,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За первые семь месяцев года ее доля в объеме внешней торговли составила 11,7%. Экспорт товаров из Грузии в РФ в январе-июле составил порядка $437,5 млн (рост на 6,2% в годовом выражении), а импорт составил около $1,38 млрд (рост на 26,5%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии с января по июль заняла Турция.