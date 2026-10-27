В Екатеринбурге подростка арестовали по делу о поджоге колонки АЗС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Кировский суд арестовал по 24 декабря 17-летнего подростка по делу о поджоге колонки АЗС, сообщила пресс-служба суда.

"По версии следствия, вечером 24 октября юноша, действуя в составе организованной группы лиц с неустановленными лицами, совершил поджог топливораздаточной колонки АЗС "Башнефть" на улице Уральской", - говорится в сообщении.

Подростку предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 281 УК (диверсия).

По информации следствия, 24 октября по заданию кураторов, с которыми он вел переписку через интернет, совершил поджог топливораздаточной колонки на автозаправочной станции по улице Уральской. После задержаниия он сообщил полицейским, что в соцсетях познакомился с девушкой, в ходе общения с которой она предложила ему купить вейп. Девушка назначила ему встречу около торгового центра. Когда он прибыл к месту она попросила отправить геолокацию, что было легче найтись. После она перестала выходить на связь, а с юношей связались неизвестные и "заставили приобрести горючую жидкость, прийти к автозаправке и поджечь ее".