СКР отметил рост числа привлеченных к уголовной ответственности подростков на 13%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет отмечает рост подростковой преступности, в том числе количества фактов подготовки нападений на школы, зафиксированы сотни фактов вовлечения детей в диверсионную деятельность. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на совещании по противодействию криминализации подростковой среды.

"К уголовной ответственности привлечено на 13% больше подростков, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Бастрыкин отметил, что за девять месяцев 2026 года всеми правоохранительными органами расследована почти 21 тысяча преступлений, совершенных подростками или при их соучастии. Из них 7,5 тысяч относятся к тяжким и особо тяжким посягательствам. Председатель СКР "подчеркнул важность выявления лиц из числа взрослых, вовлекающих детей в преступную деятельность".

"В этом году 310 таких лиц привлечены к ответственности, из них 248 человек втянули детей в тяжкие и особо тяжкие деяния. Особенностью последних лет стало распространение фактов втягивания подростков в совершение преступлений диверсионного характера", - заявили в СКР.

По данным ведомства, "злоумышленники целенаправленно втягивают в преступную деятельность детей, не достигших возраста уголовной ответственности".

"В текущем году совершили общественно опасные деяния почти 3000 подростков, которые не являются в силу возраста субъектами преступлений, из них 61% - это дети младше 14 лет", - говорится в пресс-релизе.

Еще одной тревожной тенденцией Бастрыкин "назвал рост числа фактов подготовки и совершения нападений на учебные заведения".

"В этом году переданы в суд уголовные дела в отношении 12 подростков, осуществлявших приготовление к "скулшутингу" (стрельба в школах - ИФ). Еще 5 несовершеннолетних привлечены к ответственности за оконченные нападения на образовательные заведения", - говорится в сообщении.

"Бастрыкин отметил, что большинство таких посягательств проходят длительную стадию планирования, и поручил ориентировать органы профилактики, педагогические коллективы и родительское сообщество на внимательное отношение к изменению поведения подростка", - добавили в ведомстве.