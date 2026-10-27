Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии говорили с Путиным не от имени всей Европы

Они обсуждали украинское урегулирование, сообщила канцелярия Стубба

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент России Владимир Путин обсудили по телефону украинское урегулирование, сообщила канцелярия Стубба.

"Стубб и Стёре позвонили президенту Путину во вторник 27 октября из Хельсинки. Этот звонок стал продолжением встречи в Осло, прошел при консультации с Украиной, - сказано в пресс-релизе. - "Стубб и Стёре участвовали в разговоре как представители своих стран, они не говорили от лица Европы как целого".

При этом они заявили, что Хельсинки и Осло продолжат оказывать помощь Киеву, но в то же время желают окончания кризиса и выступают за переговоры.

Целью разговора было передать Путину напрямую информацию, затрагивающую будущие переговоры по урегулированию украинского кризиса. "Звонок был связан с предстоящими встречами, которые должны пройти в Абу-Даби", - поясняется в заявлении.

"Дискуссии были честными и содержательными. Мы государства, которые соседствуют с Россией. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы. Окончание войны требует прямого диалога", - заявил Стубб.

Стёре сообщил, что он и Стубб призвали к деэскалации нынешней ситуации.

В разговоре с Путиным Стубб и Стёре заверили, что Финляндия и Норвегия всегда выступали за безопасность региона, за стабильную и предсказуемую обстановку в Балтийском море и в Арктике.