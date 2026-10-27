Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с коллегой из Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, подтверждаю", - сказал он "Интерфаксу".
Ранее о разговоре сообщила канцелярия финского лидера.
"Стубб и Стёре позвонили президенту Путину во вторник 27 октября из Хельсинки. Этот звонок стал продолжением встречи в Осло, прошел при консультации с Украиной", - отмечается в документе.
"Стубб и Стёре участвовали в разговоре как представители своих стран, они не говорили от лица Европы как целого", - уточняется в пресс-релизе.
При этом они заявили, что Хельсинки и Осло продолжат оказывать помощь Киеву, но в то же время желают окончания кризиса и выступают за переговоры.
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