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Стубб и Стере рассказали Зеленскому о разговоре с Путиным

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским состоявшийся у них телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Норвежский премьер и я провели хороший телефонный разговор с Зеленским. Мы обсудили предшествовавший тому разговор с президентом Путиным, - написал Стубб в соцсети X. - Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину, а также усилия по установлению честного и длительного мира".

Канцелярия Стубба ранее сообщила, что Стубб, Стере и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование. "Стубб и Стере участвовали в разговоре как представители своих стран, они не говорили от лица Европы как целого", - уточнялось в пресс-релизе.

Целью разговора по версии канцелярии было передать Путину напрямую информацию, затрагивающую будущие переговоры по урегулированию украинского кризиса. "Звонок был связан с предстоящими встречами, которые должны пройти в Абу-Даби", - говорилось в сообщении.

Стере заявил, что он и Стубб призвали Россию к деэскалации нынешней ситуации.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел этот разговор по инициативе финской и норвежской сторон. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, - говорилось в сообщении. - Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".

"Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов РФ. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - говорится в сообщении.

Норвегия Финляндия Украина Владимир Зеленский Александр Стубб Владимир Путин Йонас Гар Стере
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