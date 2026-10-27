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Лавров считает, что Стубб и Стёре в разговоре с Путиным не сказали ничего нового по Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре не сказали ничего нового в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня президент Путин разговаривал по их просьбе по телефону с премьер-министром Норвегии и с президентом Финляндии. Я пока еще не видел конкретной записи, но, судя по всему, ничего нового тоже не прозвучало", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.

"Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - это большой вопрос", - добавил министр.

Он подчеркнул, что пока Россия не видит "изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждающие Россию и требующие прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось".

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре.

"Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорилось в сообщении.

Согласно информации Кремля, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".

"Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов РФ. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - отмечалось в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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