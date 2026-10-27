Лидеры Норвегии и Финляндии не выдвигали РФ новые предложения по Украине

Об этом заявил Дмитрий Песков

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (слева) и президент Финляндии Александр Стубб Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным не выдвигали новых предложений по Украине, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".