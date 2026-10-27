В Кремле сообщили, что соглашение по Алешкам выполняется

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Выполнение соглашения по Алешкам идет по плану, который был согласован при посредничестве США и участии Мелании Трамп, информации о его нарушении не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока да. Каких-то сообщений не было до сих пор о возможных нарушениях, все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп", - сказал Песков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что в выполнении гуманитарного соглашения по Алешкам сейчас все идет по плану.

Российская армия с 04:00 вторника прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщило Минобороны РФ.