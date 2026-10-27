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Минобороны РФ заявило о прекращении огня на херсонском направлении

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российская армия с 04:00 по Москве вторника прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщило Минобороны РФ.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут 27 октября 2026 г.", - заявило министерство.

Процесс эвакуации из Алешек в рамках гуманитарного соглашения может занять несколько дней, а прекращение огня в этом населенном пункте может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков от Мелании Трамп", - сказал он журналистам.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отмечала, что эвакуация людей из Алешек должна происходить на добровольной основе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Алешки Херсонская область
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