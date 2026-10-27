Что произошло за день: вторник, 27 октября

Разговор Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии, заявления президента РФ на саммите ФСЭГ, ситуация с выполнением соглашения по Алешкам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии. Александр Стубб и Гар Стёре выступили с инициативой о беседе в конце минувшей недели, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они не выдвигали новых предложений по Украине, сообщил журналистам Дмитрий Песков. Стубб и Стёре сообщили Путину о желании Зеленского переговорить напрямую с российским президентом.

- России как производителю природного газа важнее стабильность на мировых рынках, а не рост цен, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа. Он отметил, что текущие цены на газ - следствие дефицита предложения, вызванного нарушением поставок и снижением трубопроводного экспорта из России.

- Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне проведения СВО.

- Выполнение соглашения по Алешкам идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская армия с 04:00 вторника прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города.

- Отправка четвертого танкера с дизельным топливом РФ в США запланирована на 28 октября.

- "Росатом" рассчитывает, что Северный морской путь перейдет на круглогодичный режим в начале 2027 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор по развитию СМП и Арктики - директор Арктической дирекции "Росатома" Владимир Панов.

- Роскомнадзор не разрабатывал законопроект о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями, заявили в ведомстве. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в комитет по информационной политике направлен соответствующий законопроект.