В собственность РФ переданы 123 объекта недвижимости "Свидетелей Иеговы"

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Приставы исполнили судебные решения о передаче в собственность РФ 123 объектов недвижимости запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"Судебные приставы управления по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России обеспечили реализацию судебных решений в отношении восьми иностранных организаций, связанных со "Свидетелями Иеговы", - говорится в сообщении пресс-бюро ФССП, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"В результате принятых судебными приставами ГМУ ФССП России мер в собственность РФ перешло право собственности на 123 объекта недвижимого имущества", - добавили в пресс-бюро.

В июле этого года осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что кадастровая стоимость имущества "Свидетелей Иеговы", обращенного в доход государства по решению Кузьминского суда Москвы, превышает 400 млн рублей.

"Кузьминским районным судом Москвы удовлетворен иск заместителя Генпрокурора к Руководящему совету Свидетелей Иеговы (США) и аффилированным ему религиозным общинам, расположенным в Швеции, Норвегии, Испании, Австрии, Португалии, Финляндии и др., об оспаривании сделок и применении последствий их недействительности в виде обращения в доход Российской Федерации 123 объектов недвижимости, кадастровой стоимостью свыше 400 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Кузьминский суд Москвы изъял у восьми иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" более сотни объектов недвижимости, находящихся в регионах РФ.

Суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии и Швеции 123 объектов недвижимости, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 11 тыс. кв. метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 га. Все они обращены в доход РФ.

Конфискованные объекты недвижимости находились в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Хакасия, Северная Осетия - Алания, Саха, Югра.

Как установлено судом, по условиям указанных сделок переоформленное имущество подлежало использованию в интересах "Свидетелей Иеговы". В связи с этим "действия зарубежных структур носят недобросовестный характер, посягают на общественные отношения в сфере защиты граждан от экстремизма и явно преследуют противоправную цель сохранить материальную базу и деструктивный потенциал экстремистского религиозного объединения", отметил суд.

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.