Поиск

Кадастровая стоимость недвижимости "Свидетелей Иеговы", обращенной в доход РФ, превышает 400 млн руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Кадастровая стоимость имущества "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация), обращенного в доход государства по решению Кузьминского суда Москвы, превышает 400 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сегодня Кузьминским районным судом Москвы удовлетворен иск заместителя Генпрокурора к Руководящему совету Свидетелей Иеговы (США) и аффилированным ему религиозным общинам, расположенным в Швеции, Норвегии, Испании, Австрии, Португалии, Финляндии и др., об оспаривании сделок и применении последствий их недействительности в виде обращения в доход Российской Федерации 123 объектов недвижимости, кадастровой стоимостью свыше 400 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Кузьминский суд Москвы изъял у восьми иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" более сотни объектов недвижимости, находящихся в регионах РФ.

Суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии и Швеции 123 объектов недвижимости, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 11 тыс. кв. метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 га. Все они обращены в доход Российской Федерации.

Конфискованные объекты недвижимости находились в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Хакасия, Северная Осетия - Алания, Саха, Югра.

Как установлено судом, по условиям указанных сделок переоформленное имущество подлежало использованию в интересах "Свидетелей Иеговы". В связи с этим "действия зарубежных структур носят недобросовестный характер, посягают на общественные отношения в сфере защиты граждан от экстремизма и явно преследуют противоправную цель сохранить материальную базу и деструктивный потенциал экстремистского религиозного объединения", - отметил суд.

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Кузьминский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар произошел на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

Кабмин РФ вводит с 15 августа запрет на майнинг криптовалют в Московском регионе и Курской области

Что произошло за день: пятница, 31 июля

Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

 Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

 Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

Суд изъял у иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" 123 объекта недвижимости в РФ

Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано

Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

 Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Восемь человек пострадали в ДНР от удара беспилотника по автобусу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10852 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов