Кадастровая стоимость недвижимости "Свидетелей Иеговы", обращенной в доход РФ, превышает 400 млн руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Кадастровая стоимость имущества "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация), обращенного в доход государства по решению Кузьминского суда Москвы, превышает 400 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сегодня Кузьминским районным судом Москвы удовлетворен иск заместителя Генпрокурора к Руководящему совету Свидетелей Иеговы (США) и аффилированным ему религиозным общинам, расположенным в Швеции, Норвегии, Испании, Австрии, Португалии, Финляндии и др., об оспаривании сделок и применении последствий их недействительности в виде обращения в доход Российской Федерации 123 объектов недвижимости, кадастровой стоимостью свыше 400 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Кузьминский суд Москвы изъял у восьми иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" более сотни объектов недвижимости, находящихся в регионах РФ.

Суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии и Швеции 123 объектов недвижимости, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 11 тыс. кв. метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 га. Все они обращены в доход Российской Федерации.

Конфискованные объекты недвижимости находились в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Хакасия, Северная Осетия - Алания, Саха, Югра.

Как установлено судом, по условиям указанных сделок переоформленное имущество подлежало использованию в интересах "Свидетелей Иеговы". В связи с этим "действия зарубежных структур носят недобросовестный характер, посягают на общественные отношения в сфере защиты граждан от экстремизма и явно преследуют противоправную цель сохранить материальную базу и деструктивный потенциал экстремистского религиозного объединения", - отметил суд.

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.