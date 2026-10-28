Гуцан заявил, что изъятие активов лишает коррупцию экономической привлекательности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия наращивает практику изъятия незаконных активов коррупционеров, это имеет действенный профилактический эффект, заявил генпрокурор Александр Гуцан на проходящей в Баку министерской конференции Организации исламского сотрудничества по противодействию коррупции.

"Наряду с применением уголовно-правовых средств наращиваем практику изъятия незаконных активов. Причем к ним относим не только объекты самих преступных посягательств, но и любую имущественную выгоду, полученную от их использования, как самими коррупционерами, так и аффилированными с ними лицами, и даже наследниками", - сказал он.

По его словам, практика обращения в казну нелегальных активов "в полной мере соответствует принципам неотвратимости наказания и справедливости".

"Таким образом мы лишаем коррупцию какой-либо экономической перспективы, формируя действенный профилактический эффект",- подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что коррупционеры с помощью цифровых технологий осложняют работу правоохранительных и надзорных органов.

"Но ведь и прокурорам информационные технологии создают возможности для анализа массивов финансовых операций, бенефициарного владения активами и другие. Мы их активно используем, готовы делиться лучшими практиками борьбы с коррупцией", - сказал Гуцан.

В своем выступлении генпрокурор сообщил о проведении в Москве обучающих курсов Управления ООН по наркотикам и преступности для экспертов из стран, задействованных в обзоре выполнения Конвенции против коррупции. "Буквально сегодня в Москве на базе Генеральной прокуратуры стартовали регулярные обучающие курсы, проводимые Управлением ООН по наркотикам и преступности для экспертов из стран, задействованных в обзоре выполнения Конвенции против коррупции", - сказал Гуцан.

В следующем году начнется подготовка ко второй фазе обзора, и "востребованность таких курсов будет только расти".

"Будем рады видеть ваших представителей в столице России, открыты к предметному диалогу и совместной работе по любым вопросам" ,- сказал генпрокурор России.