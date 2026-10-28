Новак отметил, что пока возвращение США в конкретные совместные проекты не обсуждается

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия открыта для совместных проектов с Соединенными Штатами, однако пока конкретных обсуждений по этому вопросу нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак "на полях" третьего саммита "Россия - Африка".

"Вы знаете, наша позиция была всегда открыта для иностранных партнеров, иностранных инвестиций. И будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них", - сказал он.

Отвечая на вопрос, ведутся ли обсуждения по возвращению в Россию американских Chevron Corp. и ExxonMobil , Новак сказал: "Сейчас таких переговоров нет".

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация США в рамках переговоров с Россией по Украине обсуждает идею участия американских компаний в российских проектах. По данным газеты, в частности, речь идет о том, чтобы "крупные нефтяные компании России и США возобновили совместную работу у берегов Сахалина". Также обсуждается возможность участия США в плане по возобновлению поставок нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".