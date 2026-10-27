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США и РФ обсуждают участие американских компаний в российских проектах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Администрация США в рамках переговоров с РФ по Украине обсуждает идею участия американских компаний в российских проектах, причем не только в сфере энергетики, сообщает FT со ссылкой на источники.

"США и Россия обсуждают идею возвращения американских компаний на российский нефтяной рынок. Это происходит в рамках переговоров по завершению войны РФ на Украине", - говорится в статье.

По данным газеты, в частности, речь идет о том, чтобы "крупные нефтяные компании РФ и США возобновили совместную работу у берегов Сахалина".

Также обсуждается возможность участия США в плане по возобновлению поставок нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Другие потенциальные проекты - восстановление доступа американских авиакомпаний в воздушное пространство РФ. Также возможны договоренности по сотрудничеству с Россией по производству и поставкам в США титана.

В статье утверждается, что стороны обсуждали и тему продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесторам, "имеющим отношение к Белому дому".

Речь также шла о проекте СПГ на Аляске, в котором, по данным собеседников издания, может принять участие "НОВАТЭК".

Еще один проект - возобновление поставок газа в Европу через сохранившиеся нитки газопроводов "Северный поток".

Согласно информации FT, Москва и Вашингтон обсуждали и ослабление санкций на российские удобрения и их экспорт через порты в странах Балтии. В статье подчеркивается, что экспорт по такой схеме невозможен без снятия санкций ЕС.

Наконец, еще одна идея - передача управления ЗАЭС американской компании, которая бы распределяла вырабатываемую энергию поровну между РФ и Украиной.

FT отмечает, что согласно американской позиции, все это будет возможно лишь после завершения украинского конфликта.

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