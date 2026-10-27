Новак сообщил об обсуждении с США арктических проектов добычи и сжижения газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия и США обсуждают арктические проекты добычи и сжижения природного газа, у США есть интерес к российской инфраструктуре, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"(Обсуждаются с США - ИФ) в основном проекты, безусловно, если говорить про арктическую зону, это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа", - сказал он.

"То есть те направления, которые сегодня активно развиваются в России. Есть потребность, в том числе и у наших американских партнеров, в развитии соответствующей инфраструктуры, добычи, строительства (заводов - ИФ) сжиженного природного газа. Поэтому это пока только обсуждается, действительно", - добавил Новак.