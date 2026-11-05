Москва нацелена на конструктивное взаимодействие по Севморпути

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия нацелена на конструктивное взаимодействие по Северному морскому пути, но реалистично оценивает обстановку, будет предпринимать контрмеры в ответ на возможные угрозы в Арктике, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы нацелены на конструктивное взаимодействие, но при этом реалистично оцениваем обстановку. И в ответ на возможные вызовы и угрозы для нашей страны в Арктике будут предприняты необходимые контрмеры", - сказала она в ответ на вопрос "Интерфакса" о том, как в Москве относятся к созданию Японией, США и Южной Кореей трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства, и о том, не будет ли эта структура создавать риски для Севморпути.

По словам Захаровой, Россия "как крупнейшая арктическая держава (...) настроена на поддержание мира и стабильности в Заполярье, открыта к прагматичному взаимодействию в регионе со всеми конструктивно настроенными партнерам".

"Очевидно, что на фоне обострения геополитической ситуации в районе Красного моря, Ормузского пролива, интерес международного сообщества к Северному морскому пути как части трансарктического транспортного коридора неизменно растет. И мы этот интерес не можем не приветствовать. И главное, мы всегда подчеркиваем наше отношение принципиального характера к этому и наши фактические возможности, и, естественно, перспективы", - указала Захарова.

"В системе диалога с зарубежными коллегами мы четко обозначаем важность уважительного отношения к нашим национальным интересам в Арктике, необходимости воздерживаться от присоединения к любым антироссийским инициативам в регионе. Это базовое условие для успешного взаимодействия", - добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что "конструктивная кооперация" по Севморпути "не может сочетаться" с намерением "сдерживать" Россию и нанести ей "стратегическое поражение".